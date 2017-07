¿encontraste un error? avísanos

Ábalos acusó a Gamboa de manejar el partido ante la ’U’: "Nos vimos perjudicados por él"



Publicado por Juan Carlos Pérez

El volante trasandino de Curicó Unido, Alfredo Ábalos, desató la polémica tras el partido en que los ‘Torteros’ cayeron por la cuenta mínima ante el vigente campeón del fútbol chileno, Universidad de Chile, luego de acusar al árbitro Eduardo Gamboa por su cometido.

Tras el juego, el jugador acusó al juez central de interferir en el desarrollo normal del compromiso, manejando las situaciones y terminando así, por perjudicar a los dirigidos por Luis Marcoleta.

“Tuvimos las oportunidades, yo creo que ellos no generaron casi nada, salvo lo del penal, una jugada dudosa pero bueno… Nos vamos tristes porque hicimos un gran desgaste y es injusto irnos sin los puntos”, expuso el futbolista a CDF.

El argentino indicó sentirse algo incómodo con el desempeño de Gamboa y lo acusó de condicionar el compromiso, por lo que respaldó haber sido uno de los que más reclamó en el conjunto local.

“En el tiro libre previo al gol de ellos (que marcó Pizarro de penal) -Gamboa- me dijo que no me había cobrado un penal; ‘no diga nada porque a ellos no les cobre un penal’, entonces estaba condicionando un poco las cosas“, acusó.

“Por mi hija lo juro que él me lo dijo a la cara, después me lo negó. Pero me dijo acá que no le había cobrado un penal a la U de Chile, así que no dijera nada. Por eso fue el enojo mío y de mis compañeros (…) Espero que no se repita”, argumentó.

“Lamentablemente nos vimos perjudicados por él”, insistió, además de remarcar que a su equipo le faltó, en el plano futbolístico, el finiquito para poder ganar.

