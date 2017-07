¿encontraste un error? avísanos

Mark González: "Me pude agarrar a los combos con Guede. No lo hice por respeto al club"



Publicado por Juan Carlos Pérez

Mark González, exfutbolista de Colo Colo, reveló en entrevista con la cadena Fox Sports que su salida de los ‘Albos’ se debió exclusivamente a la responsabilidad del estratega Pablo Guede, a quien apuntó como una persona “rencorosa, envidiosa y muy orgullosa“.

“Guede poco más me suplicaba para que me fuera a sus equipos“, reveló el exseleccionado nacional, quien remarcó que en el Monumental le dieron la espalda tras su fichaje.

“Cuando llegué a Colo Colo me dieron la espalda, nunca me lesioné”, agregó el futbolista, quien actualmente se encuentra sin club.

Su relación con el estratega cambió repentinamente y sin razón alguna, según expone. “De un día para otro él (Guede) ya ni me saludaba. Él es un mal educado”, puntualizó, asegurando que “me pude agarrar a combos con Guede, pero no lo hice por respeto al club. Tenía un ambiente raro en el plantel”.

Si bien expone que el exdirector técnico de San Lorenzo “es un buen entrenador“, subrayo que hubo ciertos resultados en los que terminó perjudicando al cuadro colocolino.

“El partido con Iquique -derrota por 3-2 en el Torneo de Clausura- lo perdió él, lo planteó mal (…) Muchas veces el equipo no tenía resultados por el orgullo de él”, expuso, asegurando que “todas las decisiones en Colo Colo pasan por Guede, mientras esté al mando seguirán pasando cosas raras“.

Una de las causas por las que Guede cortó a González, según el propio jugador, habría sido su ausencia en el superclásico ante Universidad de Chile al cual no estuvo citado por lo que opto por no estar -ni siquiera desde la tribuna-.

“Guede no es una buena persona. Es rencoroso, envidioso y muy orgulloso“, remató el jugador quien insistió en no haber estado lesionado durante gran parte del torneo.

“Hubo varios entrenamientos, dos que recuerdo, en los cuales hicieron fútbol y a mi no me consideraba (…) Me hacía correr con el PF y hacía cambios y metía a juveniles“, finalizó.

