Mario Salgado: "No puede comenzar el torneo sin que la ANFP reintegre a Naval"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Distintas han sido las reacciones luego de que el Consejo de Presidentes de la ANFP excluyera a Naval de Talcahuano del torneo de Segunda División del fútbol nacional, por no cumplir con el pago de la garantía dentro del plazo establecido.

Tras esta situación una decena de jugadores no solo se han quedado sin su principal fuente de trabajo, sino que también a la deriva respecto a su presente deportivo.

Es por esto que el capitán del conjunto del puerto, Mario Salgado, tomó la iniciativa y utilizó las redes sociales para dirigirse, a través de una carta, al Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) y a sus delegados.

“Hoy me permito de escribirles para pedirles a todos ustedes vuestro apoyo, ya que en menos de 24 horas, 25 colegas quedan a la deriva y prácticamente se les están cortando las piernas. Yo por mi parte acordé con un equipo para seguir jugando, pero me siento con la obligación de no dejar a mis compañeros solos, porque muchos de estos dependen y mantienen a sus familias con el fútbol”, partió señalando Salgado a través de su cuenta de Facebook.

Asimismo, el atacante continúo entre líneas exponiendo la necesidad de apoyo para sus compañeros, con el fin de que puedan hacer frente al fallo que el ente regulador oficializó, y así ser parte de este nuevo semestre deportivo.

“No puede comenzar el torneo sin que la ANFP reintegre a Naval, no porque sea Naval un equipo diferente, sino porque es una fuente laboral para nosotros mismos”, agregó.

Por último, el referente fue enfático en mencionar que no solo espera que se revierta la decisión, sino que también lo demás clubes apoyen su petición.

“Hoy es necesario dar una muestra distinta de cómo deben respetar a los futbolistas, el torneo de Segunda profesional debe comenzar con los 11 equipos incluido Naval, en el camino lucharemos para cobrar los sueldos, pero ojo, sin competir se desvaloriza el futbolista y los dirigentes en su casa ahorrándose dinero“, concluyó.

