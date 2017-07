¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Guede fue mesurado tras conquistar la Supercopa: "Tenemos que seguir trabajando"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Juan Carlos Pérez

Pese al triunfo por 4-1 sobre Universidad Católica, que le permitió a Colo Colo conseguir la Supercopa, el técnico de Colo Colo, Pablo Guede, se mostró muy serio en la conferencia de prensa posterior al partido donde sólo se limitó a responder cinco preguntas.

Respecto al partido señaló que terminó “contento por los jugadores y por Aníbal (Mosa) ya que hicimos un buen partido, salió un espectáculo muy bueno por lo que propusieron los dos equipos. Creo que el primer tiempo fue brillante de ambos equipos, una final de ida y vuelta, con ningún equipo refugiándose en su arco y se decantó para nuestro lado en el segundo tiempo”.

“Esto no cambia de un día para otro, nosotros tenemos que seguir trabajando para seguir buscando un mejor funcionamiento. Yo soy consciente de que lo que pasó en La Serena no corresponde a la realidad, no que hayamos perdido porque perdimos bien (4-1) pero no por cuatro goles porque los dos últimos goles no se correspondían con el partido“, agregó el estratego.

Respecto a la superioridad ante la ‘UC’, el entrenador manifestó que “con Católica enfrente no puedes pensar nunca que eres muy superior porque cada dos partidos los dan vuelta, no se entregan nunca, te hacen mucho daño, tienen muy buenos futbolistas y nunca puedes creer que los pasas por arriba“.

Guede evitó resaltar a algún jugador en especial. “Nosotros trabajamos de la misma manera como comenzamos la pretemporada con un objetivo claro y que sobresalga algún jugador por sobre el equipo hoy no creo que sea correcto. Hoy el equipo demostró que no quería perder, defender esta camiseta a muerte y darle la primera Supercopa de la historia a Colo Colo.”

Finalmente el entrenador del cacique tuvo un breve comentario para la actuación de Esteban Paredes quien anotó dos goles en esta definición. “El tanque se supera día a día…“.

Tendencias Ahora