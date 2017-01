¿encontraste un error? avísanos

Delantero uruguayo Gonzalo Barreto se aproxima a la UdeC: debe pasar exámenes médicos



Publicado por Nicolás Maureira

La Universidad de Concepción está muy cerca de cerrar el fichaje del delantero uruguayo Gonzalo Barreto.

El charrúa de 24 años, proveniente del Danubio y con paso en la Lazio, se encuentra en Chile para someterse a exámenes médicos. De aprobarlos, se convertirá en el nuevo refuerzo del Campanil.

En la octava región esperan que el traspaso del atacante no se caiga como el de los también uruguayos Emiliano Alfaro y Mauro Guevgeozián. El primero -que jugó en la Lazio- no pasó las pruebas médicas y el segundo no llegó a acuerdo debido a diferencias económicas de último momento.

De resultar todo bien, Barreto se unirá a Jorge Luna y será la segunda incorporación del cuadro auricielo.

U. de Conce cerca de cerrar el arribo de Gonzalo Barreto, delantero uruguayo ex Danubio. Debe pasar exámenes médicos primero @biobiodeportes — Carlos I. Campos (@CaarlosIgnacio) January 20, 2017

