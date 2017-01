¿encontraste un error? avísanos

Vicepresidente de S. Wanderers confirmó que la ’U’ no ha presentado oferta por Óscar Opazo



Publicado por Nicolás Maureira

El vicepresidente de Santiago Wanderers, Miguel Bejide, señaló que Universidad de Chile no ha presentado ninguna oferta por el lateral derecho Óscar Opazo.

“No he recibido absolutamente nada formal de Universidad de Chile. No entiendo por qué razón no hemos tenido ni siquiera una llamada que nos permita eventualmente confirmar o dejar de lado esa expectativa”, indicó.

El dirigente, además, afirmó que el último refuerzo debería confirmarse “antes del jueves o del viernes”.

Recordemos que el ‘Decanó’ presentó ayer a sus primeras incorporaciones: el lateral izquierdo Luis Pavez y el delantero José Luis Muñoz.

