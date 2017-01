¿encontraste un error? avísanos

Dirigente de Huachipato confirmó rechazo de ofertas por Ángelo Sagal y César Valenzuela



Publicado por Matias Romero

El presidente de la comisión de fútbol de Huachipato, Marcelo Pesce, se refirió a los futuros de Ángelo Sagal y César Valenzuela, quienes son pretendidos por Universidad de Chile y Colo Colo respectivamente.

En el caso de Ángelo Sagal, jugador que estuvo en la China Cup y que marcó el gol del título ante Islandia, Huachipato rechazó una primera oferta de 600 mil dólares por el 50 por ciento del pase.

“Más que eso no hay nada más. No hemos tenido más información al respecto. Luego de la oferta que rechazamos no hemos vuelvo a conversar con la “U”‘, dijo el dirigente acerero.

En cuanto a César Valenzuela, jugador acerero pretendido por Colo Colo, Huachipato también rechazó una oferta por el jugador por ser considerada “insufciente”.

“Pasó lo mismo que con Sagal. En algún minuto conversamos con Colo Colo y después no pasó nada más. Si rechazamos la oferta es porque la consideramos insuficiente”, aseguró el dirigente.

