Delantero argentino Diego Bielkiewickz se convirtió en el último refuerzo de D. Iquique



Publicado por Nicolás Maureira

El Club Deportes Iquique anunció la llegada de su tercer y último refuerzo: se trata del delantero argentino Diego Osvaldo Bielkiewickz, proveniente de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo del Torneo Federal A, tercera categoría del fútbol trasandino, equipo donde viene de ser el goleador en el último torneo.

“Me sedujo la competencia que va a tener el club de disputar un torneo internacional, como la Copa Libertadores. Iquique es un equipo muy ordenado, que hace las cosas bien, institucionalmente como deportivamente”, señaló el futbolista en declaraciones a la página oficial del club.

Bielkiewickz, amigo del defensor Hernán Lopes, describió cuáles son sus cualidades. “Soy un centro delantero agresivo, que va al sacrifico, soy compañero y si no me toca marcar trataré de hacer alguna cosa que le sirva al equipo. Trataré de aportar desde el lugar que me toque”, indicó.

Con esto, los ‘Dragones Celestes’ dan por terminada la búsqueda de incorporaciones al completar los tres cupos permitidos. Recordemos que Nicolás Peñailillo y Eduardo Farías se convirtieron en los primeros fichajes de la segunda parte de la temporada para el cuadro que dirige Jaime Vera.

Iquique se medirá ante Gremio, Zamora y Guaraní por el grupo 8 de la Copa Libertadores 2017.

