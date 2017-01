¿encontraste un error? avísanos

Representante de grupo que invertiría en Lota: "No sabemos que tendrá Valdés en la cabeza"



Publicado por Jeser Lara

George Hyde, hijo del empresario del mismo nombre e integrante del grupo inversor que buscaba comprar Lota Schwager, se refirió al fracaso en las negociaciones con el actual dueño del club, Jaime Valdés, señalando que jamás recibieron información necesaria que avalara la situación actual del club.

“No nos hicieron llegar papeles de tesorería, el balance anual, las rentas, las cuentas por cobrar, las escrituras de los supuestos bienes que tenía. Lo último que nos dijo fue: “le entrego la gerencia del club por seis meses y ustedes me tienen que pagar todas las deudas y de ahí vemos si lo compran o no”“, lanzó.

Además, George agregó que respecto a este escenario, “la gente que nos está asesorando nos dijo que íbamos a pagarle todas las deudas y en seis meses nos iba a decir hasta luego”.

El integrante del grupo inversor señaló, tras no poder comprar la institución, que no puede entender por qué Valdés no quiere soltar al club, y deslizó que con todas estas negativas el dueño de Lota puede esconder algo más.

“No sé que puede esconder Jaime, por ejemplo: nos podría habernos dado la clave de impuestos internos para ver el estado tributario, o los contrato de las cotizaciones de los trabajadores para ver si estaban pagadas. No nos facilitó nada de eso. Detrás de todo esto pensamos que hay algo más que no sabemos”, sentenció.

En conversación con BioBioChile, George señaló que no sabe que está pasando por la cabeza de Valdés ahora, ya que no quiere vender un club que ya está en quiebra, que vale muy poco.

“No sé que estará pensando Jaime, en este momento él se puede quedar sin comprador de un club que está en quiebra. No sabemos que tendrá Jaime en la cabeza, porque puede perder todo. Pudimos haber concretado la compra y él se habría quedado tranquilo. Como no nos mandó nada decidimos no arriesgarnos a algo que no se ve bien”, aclaró.

Finalmente, Hyde añadió que “vamos a seguir apoyando al Lota, ayudando en lo que podamos, aportar en lo que se pueda. Vamos a seguir ahí, pues ante este futuro incierto no podemos hacer más allá”.

