ANFP dio a conocer los horarios de las primeras cuatro fechas del Torneo de Clausura



Publicado por Jeser Lara

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer este lunes los días y horarios de las primeras cuatro fechas del Torneo de Clausura 2017, certamen que comenzará el viernes 3 de febrero.

El pleito que dará el vamos al campeonato nacional del primer semestre será el protagonizado por Santiago Wanderers y O’Higgins, a disputarse a las 19:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

En tanto, el choque entre Unión Española y Colo Colo, a jugarse el sábado 4 de febrero en el Estadio Santa Laura, asoma como el más atractivo de la primera fecha.

El vigente bicampeón del balompié nacional, Universidad Católica, se estrenará en el Clausura enfrentando el domingo 5 de febrero en San Carlos de Apoquindo a San Luis de Quillota.

Torneo de Clausura – Programación de la fecha 1 a la 4.

Primera Fecha

Viernes 3 de febrero:

19:00 Santiago Wanderers vs. O’Higgins / Estadio Elías Figueroa.

21:30 Deportes Temuco vs. Huachipato / Estadio Bicentenario Germán Becker.

Sábado 4 de febrero:

12:00 Antofagasta vs. Everton / Bicentenario Calvo y Bascuñán.

18:00 Unión Española vs. Colo Colo / Estadio Santa Laura- U. SEK.

20:30 Audax Italiano vs. Cobresal / Estadio Bicentenario La Florida.

Domingo 5 de febrero:

12:00 Deportes Iquique vs. Universidad de Chile / Estadio Cavancha.

17:30 Palestino vs. Universidad de Concepción / Estadio La Cisterna.

20:00 Universidad Católica vs. San Luis / Estadio San Carlos.

Segunda fecha

Viernes 10 de febrero:

18:00 Cobresal vs. Antofagasta / Estadio El Cobre.

20:30 San Luis vs. Deportes Iquique / Estadio Bicentenario Lucio Fariña.

Sábado 11 de febrero:

12:00 Huachipato vs. Palestino / Estadio Huachipato-CAP Acero.

18:00 O’Higgins vs. Unión Española / Estadio El Teniente.

20:30 Universidad de Chile vs. Deportes Temuco / Estadio Nacional.

Domingo 12 de febrero:

12:00 Everton vs. Universidad Católica / Estadio Sausalito.

18:00 Colo Colo vs. Audax Italiano / Estadio Monumental.

20:30 Universidad de Concepción vs. Santiago Wanderers / Estadio Bicentenario Ester Roa

Tercera fecha

Viernes 17 de febrero:

17:00 Deportes Iquique vs. Cobresal / Estadio Cavancha.

20:00 Huachipato vs. Universidad de Chile / Estadio Huachipato-CAP Acero.

Sábado 18 de febrero:

12:00 Santiago Wanderers vs. Universidad Católica / Estadio Elías Figueroa.

20:00 Colo Colo vs. O’Higgins / Estadio Monumental.

Domingo 19 de febrero:

12:00 Antofagasta vs. Universidad de Concepción / Estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán.

17:30 Palestino vs. Audax Italiano / Estadio La Cisterna.

18:00 San Luis vs. Everton / Estadio Bicentenario Lucio Fariña.

20:30 Unión Española vs. Deportes Temuco / Estadio Santa Laura- U. SEK.

Cuarta fecha

Viernes 24 de febrero:

19:00 Universidad de Concepción vs. Deportes Iquique / Estadio Bicentenario Ester Roa.

21:30 O’Higgins vs. Cobresal / Estadio Bicentenario El Teniente.

Sábado 25 de febrero:

12:00 Antofagasta vs. Palestino / Estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán.

18:00 Universidad de Chile vs. Everton / Estadio Nacional.

20:30 Audax Italiano vs. Huachipato / Estadio Bicentenario La Florida.

Domingo 26 de febrero:

12:00 Deportes Temuco vs. Colo Colo / Estadio Bicentenario Germán Becker.

18:00 S. Wanderers vs. San Luis / Estadio Elías Figueroa.

20:30 Universidad Católica vs. Unión Española / Estadio San Carlos.

