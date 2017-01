¿encontraste un error? avísanos

Plantel de Lota Schwager culpa a dirigentes por situación del club: "Nadie nos contesta"



Publicado por Nicolás Maureira

El Club de Deportes Lota Schwager está pasando por un difícil momento, puesto que está muy cerca de bajar de categoría por problemas económicos.

Ayer se conoció que tanto la ‘Lamparita’ como Deportes Vallenar dejarán la Segunda División Profesional debido a la sentencia de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina por el incumplimiento del pago de la cuota mensual para competir en la serie.

Esta situación se veía a venir para el plantel del conjunto minero. A estas alturas prefieren saber la noticia concreta, por lo que esperan la oficialización por parte de la ANFP.

“No queremos quedar como los probrecitos, pero lógicamente que toda esta incertidumbre desgasta mentalmente. Estamos esperando a que sea oficial”, relató Juan Pablo Vera, defensor del equipo

El sentimiento de abandono es grande en los jugadores lotinos. “Nadie nos contesta. No hay dirigentes, no está Jorge del Campo (presidente del club), que ahora dice que no pertenece al club”, agregó.

El jugador de 29 años remarca que los problemas se debieron a la mala gestión de los dirigentes. “Sabemos que ha habido propuestas, pero lamentablemente Jaime Valdés (dueño del club) rechaza todo, pese al que estaba a cargo era Del Campo”, señaló.

“El problema fueron las cotizaciones. Es difícil porque si un jugador se lesiona, no tendría cobertura médica”, expresó Víctor González, DT de Lota a El Mercurio.

Consignar que Lota Schwager tiene la instancia de apelar a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

