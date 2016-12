Iquique inició gestiones para poder recibir a Gremio en Calama por Copa Libertadores

¿encontraste un error? avísanos

En el grupo H de la Copa Libertadores con Guaraní, Zamora y Gremio quedó ubicado Deportes Iquique. Nada fácil, pero los ‘Dragones Celestes’ ya se trazan metas y para ello han elaborado una estrategia que les permita cumplirlas.

Más allá de los refuerzos para la competencia, la dirigencia del equipo inició las gestiones para conseguir el estadio Zorros del Desierto de la ciudad de Calama. La idea es jugar allí para recibir al ‘Tricolor Gaúcho’, con quien coinciden -partido de vuelta- el día 3 de mayo en el torneo.

En ese sentido el vicepresidente de los celestes, Jorge Fistonic, junto al gerente de operaciones, Juan González, se reunieron con el alcalde de Calama, Daniel Agusto Pérez y Diego Rojas, el administrador del recinto deportivo.

“Todos saben que el terremoto perjudicó el estadio Tierra de Campeones, ya se hizo la demolición y estaremos hasta el 2018 sin estadio. Ahora clasificamos a Copa Libertadores con un grupo bastante interesante y que nos da la esperanza de seguir creciendo, más pensando en jugar aquí en Calama, donde Cobreloa hizo mucha historia en Copa Libertadores y queremos venir a hacer historia también acá”, expuso Fistonic al sitio oficial del club.

El dirigente detalló haber analizado las posibilidades tomando en cuanta las fechas programadas. “Conversamos por el estadio, hicimos nuestras consultas, vimos cuáles eran las fechas porque ya hay una programación, para que se pudiera organizar y discutir”.

Fistonic apela a la buena relación entre ambas escuadras, remarcando haber realizado acciones similares en otras oportunidades.

“Siempre venimos a Calama, Cobreloa siempre va a Iquique. Cuando tuvieron que jugar con Católica, lo hicimos en Iquique. Somos dos clubes que nos tenemos que ayudar, dos ciudades que nos tenemos que ayudar”, puntualizó.

El factor que interesa a los dirigidos por Jaime Vera es la altura, pues pretenden sacar ventaja al equipo brasileño por esa condición.

“Debe ser la segunda cancha más linda de Chile (…) En altura es donde podemos sacar ventaja a Gremio, al brasileño no le gusta jugar en la altura”, sostuvo Fistonic.

Con los otros dos rivales –Guaraní y Zamora– la intención es hacer de local en Cavancha, aunque para ello se deberán realizar algunas mejoras en el estadio de la ciudad de Iquique.

“Ahora, si no alcanzamos a tener el Cavancha para el primer partido que es el 7 de marzo, contra Guaraní, también solicitaremos jugarlos acá (Calama), no vamos a buscar otro estadio. Es la mejor cancha. Nuestro plantel y cuerpo técnico quieren jugar acá y, obviamente, a nosotros nos interesa lo que digan nuestros jugadores”, sentenció el vicepresidente.

El alcalde de Calama en tanto indicó que “hemos manifestado toda nuestra voluntad, de conversar de ir trabajado estos días. El ánimo es colaborativo, y como somos muy solidarios en el norte, tenemos que ser capaces de trabajar en conjunto. Esperamos que esto sea fructífero y en los próximos días podamos llegar a un acuerdo final“.

“Vamos a ayudar en todo por nuestro equipo chileno y amigo como lo es Deportes Iquique“, complementó.

Grupo H Iquique

7 de marzo, Deportes Iquique vs Guaraní (PAR)

11 de abril, Gremio (BRA) vs Deportes Iquique

19 de abril, Zamora (VEN) vs Deportes Iquique

25 de abril, Deportes Iquique vs Zamora (VEN)

3 de mayo, Deportes Iquique vs Gremio (BRA)

25 de mayo, Guaraní (PAR) vs Deportes Iquique