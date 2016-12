¿encontraste un error? avísanos

Apoyo para los "lilas": Pedro Morales está interesado en invertir en Deportes Concepción



Publicado por José Luis Rivera

Deportes Concepción continúa su proceso de reconstrucción tras la grave crisis económica e institucional que le afectó y que terminó con la desafiliación del fútbol profesional. Una decisión que aún está siendo revisada por los tribunales de justicia.

Pero a la espera de una resolución la respecto, nuevo actores aparecen interesados en ser parte del ‘renacer’ del cuadro penquista. Entre ellos, el futbolista nacional Pedro Morales, quien se mostró interesado en invertir dinero para apoyar este proceso.

“Deportes Concepción debe ser el equipo con más hinchas de la zona y eso sería un gran peso en la espalda y me motiva. Es positivo, me encanta, hay un gran estadio” señaló Morales al diario El Sur, agregando que “he dejado muchas cosas de lado por el fútbol y creo que se me han devuelto. Me gustaría seguir ligado de esa forma a la actividad teniendo un club, haciéndolo crecer, aportando con los hinchas. Suena bien bonito y tengo expectativas que pueda ser así”.

Profundizando en el tema, el mediocampista que acaba de finiquitar su vínculo con el Vancouver Whitecaps de la MLS sostuvo que “es algo relacionado con el fútbol, amo este deporte, es un equipo de la región que tiene muchos hinchas. La verdad es que son muchas cosas. Hay un tema de la familia que desde chico es hincha del equipo. Creo que con la situación que está pasando y el apoyo de la gente, llama la atención el poder hacer de Deportes Concepción un proyecto bien grande, como en años anteriores, cuando yo era niño”.

De todas maneras, Morales aclara que por ahora se trata de un interés que ha sido manifestado en conversaciones informales, ya que primero debe conocer la disposición de los involucrados y las condiciones en que se encuentra la institución ‘lila’. Por eso, aseguró que pretende reunirse con Arturo Salah, presidente de la ANFP, y Gamadiel García, timonel del Sifup, con la intención de “plantear la idea y que nos orienten cómo entrar”.

