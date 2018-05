¿encontraste un error? avísanos

Emelec comunicó que Alfredo Arias dejará de ser su entrenador: el uruguayo suena en la ’U’



Publicado por Nicolás Maureira

El director técnico uruguayo y candidato para llegar a Universidad de Chile, Alfredo Arias, dejó de ser entrenador de Emelec, anunció el club este martes.

“En rueda de prensa realizada en el Estadio Banco del Pacífico Capwell, se anunció que el Cuerpo Técnico comandado por el profesor Alfredo Arias dejará la dirección técnica del equipo de primera del Club Sport Emelec, indicó el equipo ecuatoriano mediante un comunicado.

“Hemos decidido mi salida de la dirección técnica. Me siento honrado de haber estado acá, Emelec no es sólo lo que se ve los domingos en la cancha. Emelec son todos los que trabajan para la institución, la hinchada. Me voy porque quiero que este club siga ganando”, señaló por su parte Arias.

El estratega charrúa continuará al mando del conjunto eléctrico hasta los siguiente dos partidos (ante Delfín por el torneo ecuatoriano y Flamengo por Copa Libertadores). Luego de eso se elegirá al nuevo DT.

La decisión pasó por la mala campaña que atraviesa Emelec. Pese a sacarlo campeón el año pasado del campeonato ecuatoriano, Arias no logró mantener el buen nivel y los malos resultados de los últimos partidos tanto en la liga local como en la Copa Libertadores dieron fin anticipado a su ciclo de dos años.

Recordemos que Arias es uno de los sondeados por Azul Azul para asumir la banca de Universidad de Chile, aunque los primeros en la lista serían Frank Darío Kudelka y Ramón Díaz. El uruguayo de 59 años dirigió en Chile en 2016 a Santiago Wanderers.

