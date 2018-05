¿encontraste un error? avísanos

Sergio Ramos asegura que "Messi le metió un poco de presión al árbitro en el túnel"



Publicado por Raúl Galdames

Ayer, el Barcelona empató con el Real Madrid en una nueva edición de El Clásico que se jugó el Camp Nou.

Luis Suárez abrió el marcador con una volea a los 10′, cuatro minutos después Cristiano Ronaldo equilibró el partido rematando un balón en el área chica. En el segundo tiempo Lionel Messi volvió a adelantar al Barça a los 52′.El empate final llegó gracias a un tanto de Gareth Bale en el minuto 72.

El partido tuvo de todo, goles, discusiones y expulsiones. De hecho, cuando se iba el primer tiempo el árbitro Alejandro Hernández le mostró la tarjeta roja a Sergi Roberto por agredir a Marcelo.

Según testigos, Messi habría increpado al juez del partido diciendo “¡Te cagás, te cagás, siempre estáis igual . Hemos ganado la Liga y ya está, no hace falta que les regales el partido. Esto es una puta mierda!”.

Pero Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aclaró la polémica del medio tiempo entre el argentino y el árbitro español. “Si lo sabéis ya, no preguntéis, para mí es futbol y hay que dejarlo dentro del campo”, comentó el defensa en la zona mixta según replica El País.

Luego el seleccionado español agregó que “le ha metido un poco de presión al árbitro, no sé si habrá cámaras o no, pero la imagen está ahí. No sé si eso habrá hecho que en la segunda parte ciertas jugadas las haya pitado de alguna que otra manera, pero sí que es cierto que en el descanso hubo lío”.

