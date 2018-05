¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Eric Abidal: "Dani Alves quiso donarme parte de su hígado y unirse en mi lucha"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El exjugador del Barcelona, Eric Abidal, recordó como fue su lucha contra el cáncer cuando le detectaron un tumor en su hígado, y confesó que al comunicar la terrible noticia, su compañero Dani Alves se ofreció a donarle parte de su hígado.

“En aquellos momentos todos los jugadores se hicieron parte de mi familia, pero el mensaje más fuerte de aquella plantilla en el Barcelona fue el de Dani Alves, que quería donarme parte de su hígado y unirse conmigo en esta lucha. Al final yo le dije que no. Sabía lo importante que era su gesto y lo duro que podía ser para él sobrellevar luego su vida como futbolista. Creo que él entendió mi mensaje y siempre se lo voy a agradecer”, dijo el francés en conversación con Super Deportivo Radio.

Además, añadió que “todos los días tengo en mi mente lo duro que era vivir con cáncer. De todo esto aprendí mucho, de mí y de la gente que está a mi alrededor. Cada seis meses me hago una revisión médica. El fútbol era mi pasión y trabajo y, durante la carrera de un futbolista, no hay mucho tiempo para pensar. Después de la enfermedad fue todo distinto, piensas en el fútbol, pero lo primero que quieres hacer es ayudar a otras personas que sufren lo mismo”.

El exjugador también recordó como se sintió cuando le diagnosticaron esta terrible enfermedad.

“Entre el 2011 y 2012 ocurrió todo. Me acuerdo que me dijeron: ‘Tienes un tumor en el hígado y seguramente se repetirá, no sabemos cuándo pero tienes que estar preparado, porque la próxima etapa será el trasplante…’. A partir de ahí, cuando te dicen la verdad, tienes tiempo para pensar cómo lo vas a encarar. Sabes que todo iba ser una lucha total y que el día a día va ser complicado. Es ahí cuando el fútbol comienza a ayudarme. En el fútbol me tocó equivocarme o fallar un penalti o perder un campeonato o una final, pero, al día siguiente, me tenía que levantar y eso me ayudo mucho a pelear por mi enfermedad. Hay días que estaba muy cansado, pensaba mañana va ser otro día, pelea hoy y mañana seguirás peleando. Así fue mi lucha durante muchos meses”, cerró.

Tendencias Ahora