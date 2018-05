¿encontraste un error? avísanos

Ulreich y críticas por error con Real Madrid: No voy a permitir que arruinen la temporada



Publicado por José Luis Rivera

El arquero del Bayern München, Sven Ulreich, se defendió de las críticas por su actuación en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, en el que un error suyo le valió un gol en contra, y aseguró que no va a dejar que ese fallo “arruine” su temporada.

“No voy a permitir que me arruinen la temporada”, señaló el compañero de Arturo Vidal al diario ‘Bild’. “Nuestra campaña fue sobresaliente; hice muchos buenos partidos y jugué una temporada fuerte a un nivel alto. Nunca he jugado tan bien como en esta temporada“, resaltó el guardameta, que ascendió a la titularidad tras la nueva fractura de pie sufrida por Manuel Neuer.

Además, Ulreich aclaró que, a diferencia de los delanteros, los errores de los guardametas pueden ser claves. “En ocho meses no cometí ni un error y ahora cometí este”, apuntó, explicando que sus compañeros no le hicieron reproches.

Los bávaros quedaron eliminados de la ‘Champions’ tras empatar por 2-2 en el Santiago Bernabéu y perder en casa por 2-1. Ulreich falló en el segundo gol del Real Madrid; Corentin Tolisso le entregó un pase comprometido y el portero dudó si agarrar la pelota o despejar. Al final, no hizo ni lo primero ni lo segundo y el balón le pasó por debajo. El francés Karim Benzema sólo tuvo que empujarlo para poner el momentáneo 2-1 a favor del Real Madrid.

Ulreich describió la escena desde su perspectiva. “Cuando llegó el pase, por un momento pareció que Benzema había llegado a tocar el balón y por ello me preparé para un mano a mano. Después pasó por debajo y pensé ‘ahora no lo puedo agarrar con la mano’. Después quise llegar con el pie pero no lo logré. Y ya tampoco con la mano“, recordó.

Situaciones como esta suelen decidirse en milésimas de segundo, explicó. “Tenía dos opciones y me decanté por la que no era correcta”, afirmó Ulreich, que había tenido hasta entonces un desempeño impecable y era barajado como uno de los candidatos para integrar la selección alemana de fútbol.

