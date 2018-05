¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Arsene Wenger palpita el fin de su eran en el Arsenal: "Quiero terminar bien este romance"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, describió la emoción de afrontar la semifinal de Europa League ante el Atlético de Madrid, con una final en juego para poner fin a su ‘romance’ de 22 años como técnico de los londinenses, “una nueva aventura” la que espera en el Wanda Metropolitano.

“No sé qué haré la próxima temporada. De momento, me gustaría terminar el trabajo bien. Creo que uno debe dar el máximo donde está hasta el último día, con todo el compromiso y energía. Me gustará mirar atrás y pensar que terminé este romance bien”, afirmó quien fuera técnico de Alexis Sánchez en la rueda de prensa previa.

El técnico galo confió en tener más acierto que en la ida, donde perdonaron a un Atlético con 10 desde los primeros minutos. “Las estadísticas cambian, en el partido de ida creamos muchas ocasiones pero no conseguimos que el balón entrase, esperemos que mañana sí suceda”, indicó, antes de elogiar a su homólogo rojiblanco.

“Tiene mucha experiencia, ha jugado finales, ha ganado competiciones pero mi trabajo es dirigir a mi equipo y olvidarme del entrenador del otro equipo y centrarme en mi trabajo”, apuntó, para después ser preguntado por Oblak, Griezmann y Diego Costa. “Jan estuvo fantástico en Londres y espero que mañana no lo esté. En el partido de ida Antoine Griezmann nos hizo mucho daño, es un jugador que me gusta mucho, ha tenido una carrera excepcional y es un tipo de jugador que me gusta mucho ver”, afirmó.

Además, temió de un viejo conocido como el ex del Chelsea Costa. “Diego Costa ha demostrado que puede marcar la diferencia, tuvo una etapa muy exitosa en Inglaterra y es nuestro deber que mañana no haga su juego”, explicó, un Wenger que recordó la importancia de sacar el billete para la Liga de Campeones vía título de Europa League.

“El siguiente partido es el más importante para nosotros, el futuro del Arsenal pasa por clasificarnos para la Champions. Lo logré en 20 de 21 años, no sé ni cómo. Por supuesto quiero lograr que el equipo esté en la Liga de Campeones. En el fútbol parece que lo has visto todo, pero siempre se pueden descubrir cosas. Cada partido te sorprende, es una nueva aventura. Nunca sabes lo que espera, por eso siempre hay emoción”, finalizó.

Tendencias Ahora