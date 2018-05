¿encontraste un error? avísanos

"¡Podemos hacerlo familia!": el mensaje de Arturo Vidal dedicado al Bayern München



Publicado por Raúl Galdames

Hoy juega el Bayern München frente al Real Madrid. Los ‘Merengues’ vienen de derrotar al cuadro alemán 2-1 en el Allianz Arena y ahora corren con una ventaja pues deberán jugar en el Santiago Bernabeú.

En el cuadro español esperan que no se repita la experiencia de la Juventus, que en la vuelta de los cuartos de final remontó el 3-0 de la ida en Turín, pero un penal en el descuento permitió al Real Madrid marcar el gol que le daba el pase (4-3 en la eliminatoria).

Pero en el Bayern no pierden la esperanza y es que uno de los que más fe tiene en su equipo es Arturo Vidal. El seleccionado nacional está atento al duelo por las semifinales de la Champions League.

El ‘Rey’ subió una imagen en su cuenta de Twitter de su equipo donde celebran la obtención de la Bundesliga y escribió “We can do it family! (¡Podemos hacerlo familia!)”.

Vidal no jugará el duelo frente al Real Madrid y se perderá lo que resta de la temporada debido a una operación en su rodilla.

Recordar que el duelo está pactado para las 15.45 horas de nuestro país.

We can do it family!!!💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 !MiaSanMia!!👊🏼👊🏼 pic.twitter.com/QatgwewM76 — Arturo Vidal (@kingarturo23) May 1, 2018

