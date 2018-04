¿encontraste un error? avísanos

DT de la selección de Suecia: "Zlatan no está incluido en nuestros planes para el Mundial"



Publicado por Jeser Lara

El técnico de la selección sueca, Janne Anderson, le dio un portazo en la cara al delantero Zlatan Ibrahimovic.

Y es que el entrenador señaló que el atacante de 36 años no estará presente en el Mundial de Rusia 2018 con Suecia.

“Ibrahimovic le dijo que no a la selección, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté. Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver. Respeto lo que él mismo dijo. Solo estarán en el Mundial los que dijeron que sí”, señaló Anderson con firmeza.

El entrenador hizo pública su declaración para salir a aclarar los dichos del futbolista, quien en más de una oportunidad dijo que estaría en Rusia, recogió TyC Sports.

“No me ha llamado, pero definitivamente no está incluido en los plantes para la Copa del Mundo”, cerró.

