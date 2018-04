Batalla campal en fútbol sudafricano termina con una guardia gravemente herida

¿encontraste un error? avísanos

Una batalla campal se desarrolló en el fútbol sudafricano, tras la caída de los Kaizer Chiefs por 2-0 ante los Free State Stars por la semifinal de la Copa FA de Sudáfrica.

Resulta que los fanáticos del chiefs no quedaron nada contentos con el resultado y tras el partido ingresaron al campo de juego del estadio Moses Mabhida para llevar a cabo una increíble escena violenta.

Banderines, sillas plásticas, trozos de la galería y una mujer que está luchando por su vida fueron el saldo de tal batalla.

Don't let Steve Kompela's resignation distract you from the fact that Kaizer Chiefs fans (mostly men) beat up a female security guard until she was unconscious. #NedbankCup pic.twitter.com/payco4fQPM

— Rohula Black (@RohulaBlack) 21 de abril de 2018