Francesco Totti celebra a la Roma: "Es hermoso vivir para estos colores"

¿encontraste un error? avísanos

La Roma celebra un día que será recordado en la historia del club. El cuadro italiano derrotó al Barcelona por 3-0 y se quedó con la eliminatoria por un 4-4 en el marcador global.

La alegría es el único sentimiento que se vive por las calles romanos donde sus hinchas celebran el gran triunfo de ‘La Loba’.

Lee también: ¡Daje! La eufórica celebración de la Roma en redes sociales luego de vencer al Barcelona

En redes sociales el club ya dio muestras de su alegría ‘intentando’ expresar sus sentimientos de emoción luego de que el equipo dirigido por Eusebio di Francesco venciera a los catalanes.

Ahora fue el turno de Francesco Totti, máximo ídolo de la Roma, quien también celebró la victoria del equipo de sus amores.

En Twitter ‘Il Capitano’ escribió: “¡Es por momentos como este que es hermoso vivir para estos colores! ¡Vamos Roma!”.

È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma 🧡❤️ #RomaBarcellona

— Francesco Totti (@Totti) April 10, 2018