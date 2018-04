Clubes italianos felicitan a la Roma tras dejar en el camino al Barcelona en la Champions

¿encontraste un error? avísanos

La AS Roma dio el batacazo este martes luego de eliminar al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League.

El cuadro blaugrana era el máximo favorito y así lo evidenciaron los medios catalanes tras conocido el sorteo. Además, los dirigidos por Ernesto Valverde llegaban con una ventaja de 4-2 en la ida, por lo que todo apuntaba a que los españoles se iban a meter dentro de los cuatro mejores del certamen.

Sin embargo, los pupilos Eusebio Di Francesco sorprendieron en el Olímpico y dieron vuelta la serie al ganar por 3-0 con goles de Edin Dzeko, Daniele De Rossi y Kostas Manolas.

Lee también: Hazaña en la ‘Champions’: Roma consiguió épica remontada y eliminó al Barcelona en cuartos

El equipo capitalino sacó la cara por los italianos y sus rivales de la Serie A no dudaron en felicitar a la ‘Loba’.

Juventus, Inter de Milán, AC Milan, Fiorentina aplaudieron la hazaña de la Roma a través de Twitter. En tanto su archirrival, SS Lazio, aún no se pronuncia.

Recordemos que la ‘Vecchia Signora’ tiene la oportunidad de convertirse en el segundo elenco italiano en clasificarse a semifinales de la Champions. Para eso deberá dar vuelta la llave ante el Real Madrid este miércoles en el Santiago Bernabéu (en la ida cayeron por 0-3).

Congratulations to @ASRomaEN for tonight's great victory and qualification for the #UCL semi-finals.

— JuventusFC (@juventusfcen) April 10, 2018