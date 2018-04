¿encontraste un error? avísanos

Quinto Juzgado Civil valida facturas por $76 millones por viajes de Jadue a EEUU



Publicado por Nicolás Maureira

El Quinto Juzgado Civil de Santiago validó las facturas que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) realizó en la administración Jadue en relación a los viajes del calerano a Estados Unidos.

Según apunta La Tercera, en noviembre de 2017 la agencia de turismo y viajes CVCChile SpA presentó una acción judicial contra la ANFP por mantener impaga una factura de $ 76.723.702, la cual vencía el 1 de abril de 2016.

Dicho monto corresponde a una deuda de los 35 pasajes aéreos con destino a Estados Unidos comprados por la ANFP entre mayo y noviembre de 2015.

En dicho periodo Sergio Jadue y sus abogados viajaron a Nueva York para afinar las negociaciones con la Fiscalía norteamericana. El 17 de noviembre abandonaría el país para irse de “vacaciones” y el 23 de ese mes se declaró culpable de los delitos de soborno y fraude electrónico por su participación en el escándalo de corrupción de la Conmebol por los derechos de transmisión de torneos internacionales.

El valor total de los pasajes fueron de $184.264.129, pero se adeudan $75 millones que corresponden específicamente a los viajes entre agosto y noviembre de 2015.

En el fallo de primera instancia se indica que la ANFP pague la cifra antes señalada y que corra con los gastos invertidos en el juicio.

“La resolución dictada por el 5to Juzgado Civil de Santiago, se trata sólo de una gestión preparatoria y no se pronuncia respecto de si debe o no hacerse el pago a la contraparte. La resolución no condena a la ANFP a pagar ningún viaje del Sr. Jadue, sino que lo único que señala es que la factura emitida no tendría vicios formales. Esta resolución, en todo caso, no se encuentra firme y será revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago”, señaló al citado medio Luis Varas, secretario ejecutivo de la ANFP.

La ANFP se defendió y aseguró que el dinero no corresponde a servicios prestados por la entidad, sino que pertenecen a Jadue y sus cercanos. El Quinto Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, utilizó las propias acciones judiciales presentadas por la mesa de Salah contra la anterior administración como pruebas a favor del reclamante.

“En relación a la prueba rendida por la demandada, sólo es dable concluir que fue víctima de diversos delitos de parte de distintas personas que formaron parte de esa Asociación en calidad de directores, funcionarios o presidente, en la gestión y administración de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional”, indica el documento publicado el 6 de abril.

La ANFP tiene la opción de apelar y luego de eso se hará efectiva la acción judicial Ejecutiva (el cobro de la factura).

