Polémica desatada: hinchas eligen el mejor gol de los mundiales y no es el de Maradona

¿encontraste un error? avísanos

Polémica causó la encuesta que realizó la FIFA en su página de Facebook para elegir el mejor gol de los mundiales. Contra todo pronóstico, el recordado tanto que hizo Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 no fue elegido, aunque el tanto ganador también se anotó en dicha edición.

Se trata del gol convertido por el mexicano, Manuel Negrete, ante Bulgaria en el Estadio Azteca. El centrocampista conectó una hermosa volea tras realizar una pared dentro del área. En la final de las votaciones, Negrete venció al tanto de el brasileño Eder Aleixo de Assis contra la URSS, en la edición de España 1982.

La sorpresa fue que tanto el gol de Diego Maradona apilando rivales ingleses por todo el campo de juego o el de Pelé en el Mundial de Suecia 1958 cuando con 17 años definió tras pasarse por globito a un defensa en la mismísima final no estuvieron considerados entre los grandes finalistas de una votación que se realizó entre el 31 de marzo y el 9 de abril.

Entre los goles que llegaron a instancias decisivas también vale mencionar al anotado por Dennis Bergkamp contra Argentina por los cuartos de final de Francia 98, el de James Rodríguez ante Uruguay en Brasil 2014 y el golazo de tiro de libre de Teófilo Cubillas anotado a Escocia en Argentina 78, justamente este tanto dejó fuera de competencia al de Diego Maradona.

Revisa el tanto a continuación:

⚽️🇲🇽🤩

Football fans around the world have voted on Facebook for Manuel Negrete’s wonder volley at Mexico 1986 to be named the #WorldCup’s greatest goal!

More 👉 https://t.co/ev7hYrPrMn pic.twitter.com/I8TQoCI2hS

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) April 9, 2018