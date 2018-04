¿encontraste un error? avísanos

Claudio Bravo y opción de retirarse en Colo Colo: "Por ahora tengo contrato con el City"



Nicolás Maureira

Claudio Bravo rompió el silencio. Lo hizo en una entrevista vía correo electrónico en donde reiteró que nunca renunció a la selección chilena. Además, realizó una autocrítica por la forma como expresó sus demandas.

De la ‘Roja’ no fue lo único que habló Bravo con la revista Qué Pasa. El oriundo de Viluco se refirió a su presente en el Manchester City, donde es suplente del brasileño Ederson.

“Más que difícil (no ser titular), es un reto en mi carrera y un tremendo desafío mental: yo siempre debo estar preparado para cuando me necesiten en el City. Es mi obligación profesional”, señaló.

Sobre sus primeros meses en el cuadro ciudadano, el formado en Colo Colo descartó haber tenido un problema de adaptación.

“En mi caso, la adaptación al fútbol inglés fue normal. Lo que no me esperaba fue una suerte de enjuiciamiento tan duro contra mi persona de parte de la prensa y de los hinchas. Hoy estoy feliz en Manchester y en mi club, los años de experiencia me ayudan a estar consciente de mi rol en el equipo y eso me facilita la comprensión de muchas cosas”, expresó.

Respecto a la posibilidad de dejar el City a final de temporada (a equipos como el PSG o el Napoli), Bravo dijo que “estoy en un gran club, me siento orgulloso de trabajar en el Manchester City”.

Por último, consultado sobre si planea retirarse en Colo Colo, el meta indicó que “por ahora tengo contrato con el City y me gusta mucho estar aquí”.

