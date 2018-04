"Me propuse mejorar": El sorprendente cambio físico que evidenció Gary Medel

¿encontraste un error? avísanos

El nivel que tiene Gary Medel en el Besiktas tiene locos a los hinchas turcos, y claro, también a los chilenos.

El seleccionado nacional pasa por un buen momento tanto en el cuadro de las ‘Águilas Negras’, como con la ‘Roja’ donde portó la cinta de capitán en el empate sin goles ante Dinamarca.

Pero su gran despliegue físico y su fiereza defendiendo el balón son solo algunas características del ‘Pitbull’. Eso sí, toda esta alza en su nivel no es casualidad, sino que es muestra de un trabajo duro y organizado donde el exjugador de la Universidad Católica se propuso mejorar.

Así lo aseguró en si Twitter donde subió dos imágenes de un antes y un después de él mismo donde se ve más delgado y tonificado.

“Me propuse mejorar. Y para eso tuve que entrenar duro y hacer sacrificios y cuidados que antes no hacía. El resultado está a la vista ¿o no? Si yo pude, tu también puedes. Los invito a llevar una vida sana y a hacer deportes. ¡Vamos que se puede!”, escribió Medel en su red social seguido del hashtag ExGuatonGary.

pic.twitter.com/trHBCjeohJ

