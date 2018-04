¿encontraste un error? avísanos

"Como narcotraficante, me cago de hambre": las 20 mejores frases de los viciosos del fútbol



Publicado por Jeser Lara

En la historia del fútbol existen cientos de leyendas que han sido reconocidas porque dejaron su huella en los anales del deporte rey. Algunas son recordadas por su enorme talento con el balón, mientras que otras son distinguidas por su extravagante vida dentro y fuera del campo de juego.

Como cualquier mortal, algunas de estas leyendas vivieron eclipsadas por los malditos vicios. El alcohol y las drogas fueron compañeros constantes durante sus carreras. Unos pudieron superarlo, otros en cambio, no lo lograron y terminaron doblegados por sus adicciones.

A continuación, te presentamos las 20 mejores frases que nos dejaron estos personajes, algunos vivos (los que pudieron superarlo) y otros ya fallecidos, del libro Palabras Redondas.

1- ¿Sabes qué jugador habría sido si no hubiese tomado droga? ¡Un jugador de la puta madre! (El gran Diego Maradona).

2- He dejado de beber, pero solo cuando duermo. (El mítico George Best, quien murió a los 59 años a causa de las graves secuelas que le dejó su adicción al alcoholismo).

3- Yo crecí en un lugar donde las cosas como la droga o matar eran cotidianas. (El delantero argentino Carlos Tévez).

4- Si la cocaína ayudara verdaderamente a mejorar los resultados deportivos, hace tiempo que Colombia sería campeón del mundo. (Christophe Dugarry, exdelantero francés, campeón del mundo en 1998).

5- Yo me drogaba, sí… pero con vino. (Obdulio Varela, capitán de la selección de Uruguay que logró el legendario ‘maracanazo’).

6- La cerveza y el champán me ayudan a olvidar que estoy agotado. (David Beckham, exfutbolista inglés).

7- Como narcotraficante, me cago de hambre. (Diego Maradona).

8- Cada vez que entro en un sitio, hay sesenta personas que quieren invitarme a beber. Yo no sé decir que no. (George Best).

9- Todo es culpa de la cocaína. Estaba ahí, en un plato y pensaba ‘debo probarla’. Nunca la dejé. (Paul Gascoigne, exmediocampista inglés).

10- A los 12 años dejé el cigarrillo. (Antonio Barijho, exfutbolista argentino que jugó en Boca Juniors e Independiente).

11- El consumo de alcohol es tan tonto como poner diésel en un auto de carreras. (El exentrenador francés del Liverpool Gérard Houllier).

12- Nosotros no queremos que sean monjes. Queremos que sean jugadores de fútbol, porque los monjes no juegan al fútbol a este nivel. (El técnico inglés Robert ‘Bobby’ Robson, en defensa de algunas copas de más consumidas por sus jugadores durante su etapa como entrenador de la selección británica).

13- La droga es como un Pac-Man que te va comiendo toda tu familia. (Diego Maradona).

14- Tenía una casa al borde del mar. Para ir a la playa, tenía que pasar delante de un bar. Nunca pisé la arena. (George Best).

15- A mí me gusta tanto la noche que al día le pondría un toldo. (Héctor ‘Bambino’ Veira, exfutbolista y entrenador argentino).

16- Cuando jugué en Sudáfrica aprendí algunas frases en inglés: ‘one wine’, ‘one beer’, ‘one scotch’. (El exfutbolista argentino René Houseman).

17- Yo bebo y ustedes me ponen en el hospital. Salgo y bebo otra vez, y ustedes me ponen en el hospital otra vez. ¿Para qué quieren ustedes que yo vuelva a esa vida de mierda? (Mané Garrincha, quien falleció a los 49 años como consecuencia de numerosas complicaciones provocadas por su alcoholismo).

18- Todos los grandes jugadores que he conocido han disfrutado de una buena bebida. (Jim Baxter, exfutbolista escocés).

19- Puedo ir a alcohólicos anónimos, pero será difícil para mí ser anónimo. (George Best).

20- Soy como los payasos, que por fuera son pura risa y en la vida real son tristes. (Claudio García, delantero argentino que sufrió los embates de las drogas).

