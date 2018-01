¿encontraste un error? avísanos

"Somos los responsables de nuestros niños": Medel y Bravo se suman a la Ley Sophia



Publicado por Raúl Galdames

Han pasado algunos días desde que se supo de la la macabra muerte de una menor de un año en Puerto Montt. El acusado, que además sería el padre de la víctima, se encuentra con prisión preventiva.

Muchas han sido las personas que han salido en defensa de la pequeña y su familia, pero ahora Claudio Bravo y Gary Medel se sumaron a las miles de voces que piden justicia para la menor.

En el caso del ‘Pitbull’ el defensa del Besiktas de Turquía escribió en su cuenta de Twitter que “nada más terrible que atentar contra niños, que son los más indefensos en toda sociedad. Mano dura para los culpables con cárcel efectiva. #LeySophia #QueSePudraEnLaCarcel”

Nada mas terrible que atentar contra niños, que son los mas indefensos en toda sociedad. Mano dura para los culpables con carcel efectiva. #LeySophia #QueSePudraEnLaCarcel — Gary Medel (@MedelPitbull) January 30, 2018

Por otra parte, el capitán de la ‘Roja’ dedicó sentidas palabras por todo lo ocurrido en Puerto Montt y escribió: “Somos los responsables de nuestros niños. Quererlos, amarlos, respetarlos y educarlos es nuestra misión. Como padre me pongo en la piel de muchas familias que día a día sufren con estos actos inhumanos. No más maltratos, No más niños muertos. #LeySophia Que triste realidad”.

Somos los responsables de nuestros niños. Quererlos, amarlos, respetarlos y educarlos es nuestra misión.

Como padre me pongo en la piel de muchas familias que día a día sufren con estos actos inhumanos.

No más maltratos, No más niños muertos.#LeySophia

Que triste realidad 😢 pic.twitter.com/G1jNxcFPjw — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) January 30, 2018

