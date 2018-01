¿encontraste un error? avísanos

Aymeric Laporte se despide del Athletic Club y se prepara para ser presentado en el City



Publicado por Marcelo Canario

El Manchester City va por todo esta temporada. Para ello está decidido a realizar un gran desembolso de dinero y que no ocurra algo similar al traspaso de Alexis Sánchez, que se vio frustrado luego de una mejor oferta presentada por su clásico rival, el Manchester United.

La zona defensiva es hasta el momento el lugar que Josep Guardiola necesitaba reforzar tras no contar con Eliaquim Mangala (quien podría regresar al Valencia) y tener a Vincent Kompany sufriendo constantemente de lesiones. Ahora todo indica que el arribo de un nuevo defensor está por ocurrir luego de una millonaria operación.

Se trata del central francés del Athletic Bilbao, Aymeric Laporte, quien llegará por 65 millones de euros más 5 por conceptos de formación al cuadro ciudadano. Según consigna Sport, esta tarde directivos del City depositaron el monto de la cláusula en la sede de la Liga de Fútbol Profesional.

Con estas cifras, el vasco se transforma en el fichaje más caro en la historia del Manchester City, con un total de 70 millones de euros, desbancando a Kevin de Bruyne.

Desde su llegada a Inglaterra hace un año y medio, nadie ha gastado más dinero en fichajes que Josep Guardiola, el catalán busca apuntalar su defensa a toda costa y para ello ha desembolsado cerca de 270 millones repartidos entre John Stones (55 millones), Benjamin Mendy (57.5 millones), Kyle Walker (57 millones) y Danilo (30 millones).

Ahora con la llegada de Laporte, el City espera seguir con su paso apabullante en la Premier League y avanzar hasta instancias finales en la Champions League, donde enfrentarán al Basilea por los octavos de final.

Desde el Athletic Bilbao han confirmado la operación a través de un comunicado en su página oficial.

“La Liga de Fútbol Profesional ha certificado a nuestra entidad que el jugador Aymeric Laporte ha cumplido los requisitos para la válida resolución unilateral del contrato de trabajo que le ligaba al Athletic Club. La citada certificación señala que el jugador ha manifestado su voluntad de extinguir y resolver unilateralmente la relación contractual que le unía desde la temporada 2009-2010 y que se ha depositado el importe de la indemnización establecida en el contrato”.

Por su parte el jugador de 23 años se despidió de la afición vasca a través del Twitter oficial del Bilbao, ya que el City tiene la prioridad para anunciar su fichaje y que hable con los medios, posiblemente este martes.

“Quiero agradeceros todo lo que me habéis dado. Llegué siendo un adolescente y aquí me han formado como persona y futbolista. Mi salida, ante un nuevo reto en mi carrera profesional, no quiero que sea un adiós, sino un hasta pronto”.

