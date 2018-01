A Besiktas con amor: Vagner Love se convirtió en el nuevo compañero de Gary Medel

¿encontraste un error? avísanos

Luego de cumplir una notable fase de grupos en la Champions League, el Besiktas de Gary Medel quiere dar la pelea y la sorpresa en los octavos de final frente al poderoso Bayern München. Para ello confirmaron a un fichaje que sacudirá el fútbol turco.

Se trata del delantero brasileño, Vagner Love, quien llega proveniente del Alanyaspor -escuadra donde milita el chileno Junior Fernandes- por la suma de 3,2 millones de euros., según lo indicado por los medios turcos. El díscolo delantero firmará un contrato hasta mediados del 2019 con la posibilidad de extenderlo por un año más, si es que cumple con un mínimo de 25 partidos en la temporada.

Vagner Love viene de convertirse en uno de los delanteros más letales del fútbol turco, en su antiguo club llevaba 10 anotaciones en 14 partidos jugados por lo que es una carta segura de gol para suplir la partida del delantero estrella del equipo, Cenk Tosun, quien partió al Everton del fútbol inglés por 30 millones de euros.

El delantero brasileño logró brillar en Europa de la mano del CSKA Moscú donde fue campeón de la Copa UEFA en 2005, anotando un gol en la final y siendo clave en el poder ofensivo del cuadro ruso. Posteriormente deambuló por equipos brasileños antes de recalar en el Mónaco, Antalyaspor y ahora el Besiktas.

El cuadro de Gary Medel sigue a la caza del líder del torneo local, el Galatasaray que en 19 partidos jugados suma 41 puntos, mientras que las ‘Águilas’ se ubican en la quinta posición con 36 unidades.

El brasileño fue presentado en su nuevo club a través del Twitter oficial de Besiktas con un video que se titula: “Dicen que el amor sólo existe en las películas”.

They say love exists only in the movies…

Aşk sadece filmlerde olur derler… #love #ComeToBeşiktaş #Beşiktaş pic.twitter.com/ve7cK1tr2z

— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 29, 2018