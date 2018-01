¿encontraste un error? avísanos

"El mayor ridículo": prensa hispana destrozó al Real Madrid tras eliminación ante Leganés



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

No han sido buenos días para el Real Madrid. La caída ante el Leganés por 2 tantos a 1 que significó la temprana eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey 2018 profundizó la ‘crisis’ deportiva que atraviesa el club en esta temporada.

Pese a que los ‘merengues’ habían ganado 1-0 en el encuentro de ida, la derrota cosechada ayer fue un balde de agua fría para los pupilos de Zinedine Zidane, considerando que ahora, a 19 puntos del Barcelona en La Liga, sólo les queda pelear por la Champions League.

Esta situación provocó una verdadera ‘avalancha’ de críticas de los medios españoles hacia los jugadores y al cuerpo técnico.

¿Quieres saber que fue lo que dijeron del plantel madridista? Revisa a continuación:

“El mayor ridículo del Real Madrid de Zidane…y crisis total”

Así tituló Marca el ‘desastre’ del cuadro comandado por Cristiano Ronaldo. El sitio español enfatizó en que la caída fue ante un “equipo de los más modestos de la Liga”, lo que constituye una de las peores actuaciones de la era del francés desde su llegada al banco.

“‘Pepinazo’ en el Bernabéu que deja al Madrid fuera de la Copa”

El medio Mundo Deportivo no se quiso quedar atrás y también aprovechó la instancia para apuntar todos sus dardos en contra del ahora estratega madrileño.

“Fracaso mayúsculo, rotundo y sin discusión del Real Madrid en Copa del Rey y en el Bernabéu”, agregó el sitio, enfatizando que “el Leganés le puso alma, corazón y fútbol ante un conjunto merengue que no puso nada de eso“.



“Desde Zidane, señalado en primer orden por cómo ha gestionado la Copa, pasando por unos jugadores, desde los del plan B a los titulares, que quedan marcados por un K.O. copero que engrosa la lista de grandes batacazos de la historia reciente del Real Madrid”, apuntaron.

¿La peor temporada de la historia del Real Madrid?

El medio Sport también alzó la voz luego de la fea derrota. Eso sí, el sitio especializado hizo hincapié en un detalle en particular: esta sería una de las campañas de peor rendimento del cuadro blanco.

Y es que a través de un breve pero intenso recorrido histórico, informó al público cuáles son las peores actuaciones que el Real Madrid ha cosechado.

“Pase lo que pase en la Champions, la sensación de proyecto acabado y la convicción de que la ‘flor’ de Zidane se ha marchitado invade al madridismo que incluso cuestiona, tímidamente aún, las decisiones de Florentino Pérez”, concluyó el artículo.

“Pepinazo en el Bernabéu”

El último en sumarse a los descargo fue el sitio AS. El polideportivo hizo hincapié en la pésima presentación de los jugadores, la que se debe en gran medida a la nula estrategia presentada por el excampeón del mundo al momento de plantear el partido.

“De habérselo tomado en serio, de haber concluido que la Copa puede ser el único consuelo de un mal curso, Ramos no hubiese sido titular, Cristiano o Bale no hubiesen pasado un mal rato en el palco o el equipo no hubiese exagerado su dejación de funciones”, señaló el medio hispano.

Concluyendo que “el Madrid se creyó clasificado en Butarque y acabó despidiéndole de la Copa un rival con mayúsculas en una noche de sonrojo”.

