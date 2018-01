Misterio resuelto: confirman que Alexis será el primer chileno en jugar por el ’United’

¿encontraste un error? avísanos

Desde antes de que Alexis firmara por el Manchester United, se hablaba de que sería el primer chileno en jugar por los ‘Diablos Rojos’.

Pero ese dato generó debate y discordia, entre algunos hinchas que aseguraron que Dante Poli y Angelo Henríquez ya lo habían hecho.

Pero lo cierto es que el ‘Niño Maravilla’ quedará en la historia como el precursor. De hecho, el propio club lo confirmó para zanjar toda polémica.

En todo caso, los ‘Diablos Rojos’ recordaron a Poli y reconocieron que estuvo cerca de integrarse, llegando incluso a participar de algunos partidos amistosos.

El portal detalla que el defensa central llegó a prueba con 21 años antes de la campaña 1997/98, y su ‘mejor momento’ llegó cuando fue suplente e ingresó unos minutos en un encuentro de pretemporada frente al Inter de Milán.

En cuanto a Angelo Henríquez, la web advierte que el exUniversidad de Chile firmó con el United, pero que nunca hizo su presentación en el primer equipo.

Sir Alex Ferguson explicó al citado sitio que “lo detectamos cuando tenía 14 años y simplemente lo estuvimos siguiendo. Cuando cumplió 18 –en este país no podemos contratarlos antes de los 18 años–; y tuvimos la gran fortuna de que la Sub-20 de Chile estuviera aquí. Estaban participando en el torneo Milk Cup”.

“Sin embargo, el joven delantero nunca irrumpió en el primer equipo, a pesar de haberse ido a préstamo al Wigan Athletic”, añade la publicación.

Finalmente, el sitio oficial rememoró que otro chileno también estuvo cerca de vestir la camiseta, nada menos que Marcelo Salas.

En la página recordaron que Ferguso puso sus ojos en el ‘Matador’. “Íbamos tras Marcelo Salas. Fui a verlo a Chile. Envié a mi asistente Brian Kidd a verlo; regresó y dijo: ‘tienes que ir a verlo tú mismo’, así que viajé hasta allá. Estaban enfrentando a Bolivia en un partido de la Copa Mundial, pero no se ajustaba exactamente a lo que estaba buscando en aquel momento. Se fue al Lazio y sufrió una lesión grave que realmente afectó su carrera, pero aun así tuvo una buena trayectoria y anotó dos veces en Wembley”.

En otro ‘misterio el día’, la publicación del ‘United’ en Twitter expresó que el tocopillano debutaría el viernes contra el Yeovil Town por la FA Cup. El duelo es a las 16:55 horas.

