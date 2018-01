El mensaje dirigido a Alexis Sánchez que envió el modesto próximo rival del United

¿encontraste un error? avísanos

Alexis ya se colocó la camiseta de los ‘Diablos Rojos’, pero por ahora solo resta saber en que momento podrá debutar el ‘Niño Maravilla’.

El chileno hoy tuvo su primer entrenamiento en Carrington para ponerse a punto para el que será su primer partido con el Manchester United. ¿Quién determinará eso? El hombre indicado es José Mourinho, quien decidirá cuando debutará Sánchez.

El primer partido en el horizonte es en calidad de visita contra el modesto Yeovil Town de la cuarta división inglesa donde se medirán en los dieciseisavos de final de la FA Cup.

La locura por Sánchez no conoce límites y es que el próximo rival del United le mandó un recado al tocopillano para que debutara en dicho duelo.

“Alexis Sánchez ha dicho que se ha unido al ‘club más grande del mundo’, por lo que es justo empezar tu carrera en el Manchester United en el camarín que por lejos es el más grande de la Sky Bet League Two (cuarta división)”, escribieron en su cuenta oficial de Twitter.

You said you've joined "the biggest club in the world" @Alexis_Sanchez so it's only right you start your #MUFC career in the biggest away dressing room in @SkyBetLeagueTwo*.

*maybe 😉 #YTFC #Alexis7 pic.twitter.com/BVFt0A06Xk

— Yeovil Town FC (@YTFC) January 22, 2018