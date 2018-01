De todas partes: Alexis Sánchez se llenó de saludos por su llegada a los ’Diablos Rojos’

¿encontraste un error? avísanos

No han pasado ni dos horas desde que Alexis Sánchez fue presentando de manera oficial en el Manchester United y las reacciones de todos lados no se hicieron esperar.

Y es que nadie quiere quedarse ajeno de felicitar al ‘Niño Maravilla’ por el tremendo gran paso que acaba de dar en su carrera deportiva, y aquí te dejamos algunos de los mensajes que ya ha recibido.

Los primeros en manifestarse fueron los exjugadores y leyendas del fútbol inglés, Gary Lineker y Rio Ferdinand. El primero se declaró totalmente anonadado por el fichaje del tocopillano, mientras que el segundo le dio la bienvenida con un texto que hasta incluyó un corazón en señal de afecto.

Tras esto fue el turno de Jesse Lingard. El extremo de los ‘Red Devils’ no quiso esperar para saludar a su nuevo compañero y fiel a su estilo le escribió el siguiente mensaje.

“Hola, es @Alexis_Sanchez? Bienvenido a @ManUtd. Sabía que querías venir”, añadió Lingard.

Hello, Is That @Alexis_Sanchez ?😳🔥 Welcome To @ManUtd 🔴 I Knew You Wanted To Come Milly Rock With The Mandem 🕺🏼👀 #manchesterunited #JLingz pic.twitter.com/n7qJk73QhW

— Jesse Lingard (@JesseLingard) January 22, 2018