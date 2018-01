¿encontraste un error? avísanos

Ronaldo mientras era jugador: "Escondía la cerveza en latas de guaraná"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Pese a que desde hace algunos años se encuentra retirado oficialmente del fútbol, Ronaldo Nazairo se las arregla para continuar dando de qué hablar. Y es que el exdelantero del Real Madrid concedió una entrevista a un medio brasileño en donde reveló los trucos que realizaba mientras aún era jugador de fútbol.

¿De qué trata? Según se pudo constatar, en dicho diálogo “O fenómeno” señaló que el tenía sus métodos para esconder cervezas y no ser descubierto por sus entrenadores ni cuerpo técnico.

“Tenía que esconderlas en la latas de Guaraná. Ahora, como ex jugador, no necesito hacer eso”, afirmó el exastro del futbol mundial según pudo constatar AS.

Si bien su respuesta causó extrañeza, la entrevista no llegó allí. Y es que en la misma le aprovecharon de preguntar por el deseo de algunos de que el exgoleador se postule a la presidencia de la federación brasileña.

“Sería una gran honra pero antes quiero tener la experiencia de gestionar un gran club”, comenzó indicando, agregando rápidamente que para conseguir dicha experiencia está “pensando en comprar algún equipo de Segunda en España o en Inglaterra. Quiero hacer algo innovador. Creo que estoy preparado para ese desafío”.

Pese a esto, de momento el brasileño dedica sus esfuerzos a la producción de varios proyectos. Uno de ellos tiene directa relación con la pronta inauguración de un espacio VIP en el sambódromo Marqués de Sapucaí de Rio de Janeiro, mientras que el otro con un programa televisivio en donde mostrará su vida al público.

“La gente me pide que muestre cómo es mi día a día y yo me expongo poco. Quiero enseñar cómo soy con mis hijos, con mis amigos, en el trabajo… Sin patrones, algo espontáneo”, concluyó.

