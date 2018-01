Alexis Sánchez no fue citado para el duelo ante Crystal Palace por Premier

¿encontraste un error? avísanos

Una nueva señal del inminente fichaje de Alexis Sánchez al Manchester United se ha dado esta jornada.

En la previa del duelo del Arsenal frente al Crystal Palace, el elenco ‘gunner’ no citó al tocopillano, lo que aumenta las posibilidades de traspaso.

Este es el segundo partido en el que Alexis no es citado. Ante Norwich City por la Copa de la Liga el nacional no estuvo presente y para peor el conjunto inglés cayó 2-1.

Se espera que durante estas horas se confirme el fichaje del tocopillano en el Manchester United.

Here's how we line up for #AFCvCPFC pic.twitter.com/SAu8L8cXgr

— Arsenal FC (@Arsenal) January 20, 2018