Manuel Pellegrini: "El trabajo de la selección no me motiva, no me gusta"



Publicado por Raúl Galdames

Manuel Pellegrini realizó un breve repaso a lo que fueron sus últimos años como técnico en Europa, destacando el avance que tuvo el Manchester City bajo su cargo y explicando las razones del por que dijo no a la ANFP para asumir a a la selección.

Incluso, el estratega de 64 años recordó su mediática relación con el portugués José Mourinho, quien está a las puertas de recibir en el Manchester United al delantero chileno Alexis Sánchez.

Luego de rechazar la opción de tomar el banco de la ‘Roja’, donde era prioridad ante la partida de Juan Antonio Pizzi, Pellegrini explicó a Marca que “el trabajo de selección no me motiva. No me gusta, se trabaja poco durante el año. Además, no dirigiría a otra que no fuera la chilena. Si tengo un club que me permita seguir compitiendo semana tras semana, voy a priorizarlo sobre una selección. Quizá tras el del 2022… Y a Rusia no creo que vaya ni como comentarista”.

Consultado por su trabajo en el City, hoy dirigido con éxito por Josep Guardiola, el DT nacional señaló que el elenco inglés “tuvo un avance conmigo. Ganamos tres títulos. Eso lo primero. Es verdad que en la Champions nos echó dos veces un Barça que era mejor que nosotros. En Europa dependes del sorteo mucho. Fuimos el equipo más goleador en la historia del fútbol inglés. Conmigo, el City tuvo un avance”.

Por otra parte, el chileno fue claro en señalar que ‘Mou’ “no es mi enemigo. Conviví sin problemas con él. Ganamos y perdimos partidos los dos. Tuve problemas de fondo con él, lo cual no significa que fuera mi enemigo”.

