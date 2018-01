Ni ellos se creen el ’chiste’: club inglés de Séptima División anunció ’fichaje’ de Alexis

¿encontraste un error? avísanos

El AFC Tottón, de la séptima división del fútbol inglés, se aprovechó de la teleserie que se está desarrollando en torno al futuro de Alexis Sánchez para jugarle una ‘inocente’ broma a todos sus hinchas.

Resulta que a través de su cuenta de Twitter, el modesto club anunció el fichaje del tocopillano, quien en la imagen aparece posando con la camiseta del equipo.

“Es cierto, ¡hemos fichado a Alexis Sánchez del Arsenal, rechazando el interés del Manchester United!”, comentaron.

Hasta ahora, el club que más ha tomado fuerza para quedarse con los servicios del nacional es el Manchester United, elenco que estaría esperando la decisión de Henrikh Mkhitaryan (irse al Arsenal) para poder cerrar las negociaciones.

SIGNING:

It's true, we've signed Alexis Sanchez from Arsenal, fending off interest from Manchester United!#GoStags pic.twitter.com/jFcWVmukmC

— AFC Totton 🦌 (@AFCTotton) January 17, 2018