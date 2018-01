No sólo es Alexis: Theo Walcott dejará Arsenal para transformarse en refuerzo de Everton

¿encontraste un error? avísanos

La atención de los hinchas del Arsenal está puesta en el final de la ‘novela’ de la posible partida de Alexis Sánchez, lo que está muy cerca de concretarse.

Pero los fanáticos del cuadro londinense podrían ver salir a otro de sus jugadores, en una negociación mucho menos mediática que la del delantero chileno y que podría sellarse en breve.

Se trata del delantero Theo Walcott, quien está a detalles de ser confirmado como refuerzo de Everton de Inglaterra, según informan varios medios ingleses.

Según indicó Sky Sports, el atacante se presentó este martes en el campo de entrenamiento del Everton en Liverpool, con el objeto de sellar los últimos pasos del acuerdo que permitirá su arribo.

El acuerdo entre los clubes alcanzaría los 22,5 millones de euros (27,6 millones de dólares) y se espera que sea confirmado durante el día.

Walcott, de 28 años, arribó en 2005 a Arsenal desde Southampton, siendo una de las grande promesas del fútbol inglés. Pero su irregularidad en el juego y un amplio historial de lesiones terminaron por frustrar la consolidación de su carrera, alejándolo incluso de la titularidad de su equipo.

BREAKING: Theo Walcott at Everton training ground to discuss possible move from Arsenal. #SSN. pic.twitter.com/eRPFdkAuOd

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 16 de enero de 2018