FIFA destacó ’gol imposible’ de Arturo Vidal en práctica del Bayern Munich

Arturo Vidal sorprendió a todos con su enorme talento, al anotar un espectacular golazo en medio del entrenamiento con el Bayern Munich.

El volante de los bávaros subió a su cuenta de Instagram un vídeo donde se le ve haciendo uso de sus habilidades con la esférica al anotar un ‘gol imposible’.

La repercusión de su maniobra fue tal, que la cuenta oficial de Twitter de la FIFA destacó el golazo de nuestro ‘Rey Arturo’.

¿Cómo es eso posible, Arturo Vidal? Comentó el ente rector del fútbol mundial, etiquetando la espectacular maniobra del nacional.

Tras el triunfo ante Leverkusen por la Bundesliga, Vidal y compañía se preparan para una nueva jornada de Champions League, donde enfrentarán al Besiktas de Gary Medel.

How is that even possible, @kingarturo23?! 😲👑🇨🇱 https://t.co/lo4Vtqy1sY

— FIFA.com (@FIFAcom) January 15, 2018