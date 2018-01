¿encontraste un error? avísanos

Carlos Tevez y su paso por China: "Estuve siete meses de vacaciones"



Publicado por Jeser Lara

El delantero argentino, Carlos Tevez, se refirió en su regreso a Boca Juniors al difícil paso que tuvo en el Shanghai Shenhua de China, confesando que aceptó y acepta todas las críticas que cayeron sobre él.

En conversación con Estudio Fútbol, en TyC Sports, el atacante declaró que “estuve siete meses de vacaciones… No estuve a la altura en China. Las críticas estaban bien. En la cancha me preguntaba ‘qué estoy haciendo acá’. Uno se conoce, sabía que el año lo iba a sufrir”.

Además, agregó que “cuando viene Angelici a China me pregunta qué quería hacer. La cláusula la puse con Boca. Uno sabía que me agarraba la locura y me volvía. Le dije que quería pegar la vuelta. Y le digo: ‘Voy a salir en cero, no quiero que Boca pague algo’. Y así fue. Adrián (Ruoco, el representante) estuvo trabajando todo el mes”, explicó Carlitos.

Carlos Tevez solo marcó cuatro goles en el año que estuvo en China, siendo la peor estadía de toda su carrera.

