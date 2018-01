¿encontraste un error? avísanos

"Me quedó acá": Arturo Vidal descarta los rumores de una posible salida de Bayern



Publicado por José Luis Rivera

La actualidad de Arturo Vidal en Bayern München es positiva. Líder con amplia diferencia en Bundesliga, todavía en carrera en la Copa de Alemania y clasificado a octavos de final en Champions League, el chileno vive un gran momento con su equipo.

Pese a ello, no son pocos los rumores que han apuntado una posible salida del chileno desde el cuadro ‘bávaro’, especialmente vinculándolo al Chelsea de Antonio Conte, quien fue su entrenador por varias temporadas en Juventus, con gran éxito. Especulaciones que no influyen en el ‘Rey Arturo’, que dejó en claro que su mente está con su actual equipo.

“Me quedo acá, tengo tres objetivos en mente muy fuertes. El sueño mío es ganar la Champions y este año con un poquito de suerte podemos levantar los tres títulos” dijo Vidal luego del encuentro ante Bayer Leverkusen.

Además, el mediocampista se refirió nuevamente al arribo de Reinaldo Rueda como entrenador de la selección chilena. “No he tenido la oportunidad todavía de hablar con él. He estado muy concentrado acá en el Bayern. Han sido días duros, las pretemporadas son muy fuertes, así que he estado ciento por ciento metido acá”.

“No sé muy bien la forma de entrenar del profe. Si dios quiere y nos llaman a la Selección, vamos a ver lo que él quiere, la forma de trabajar. Todos los entrenadores tienen formas diferentes y esperamos adaptarnos a lo que él quiere” cerró.

