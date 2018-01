¿encontraste un error? avísanos

Bolt no se da por vencido con el fútbol: "Me probaré con el Borussia Dortmund en marzo"



Publicado por Pablo Velozo

El mito del atletismo Usain Bolt, retirado en 2017, anunció que va a efectuar “una prueba en el Dortmund en marzo” como futbolista, añadiendo que uno de sus “mayores sueños” es llegar algún día a “firmar por el Manchester United”.

“Voy a efectuar una prueba en el (Borussia) Dortmund en marzo para saber qué voy a hacer con esta carrera (de futbolista). Si dicen que soy bueno y que necesito entrenar, lo haré”, afirmó Bolt en una entrevista exclusiva con la edición dominical del Daily Express británico.

“Esto me pone nervioso. No soy una persona nerviosa, pero esto es diferente porque ahora se trata de fútbol. Me tomaré un tiempo para adaptarme, pero una vez que haya jugado algunos partidos estaré habituado”, añadió el hombre que ostenta las plusmarcas mundiales de 100 y 200 metros.

“Uno de mis mayores sueños es firmar por el Manchester United. Si el Dortmund dice que soy lo bastante bueno, entonces me dedicaré a ello y me entrenaré muy duro”, afirmó el ‘Rayo’, que tiene en su palmarés ocho oros olímpicos y once oros mundiales, entre otros logros.

Bolt reveló que ha hablado de su carrera como futbolista con Alex Ferguson, el legendario extécnico escocés del Manchester United.

“Me ha dicho que si estoy en forma y preparado, verá qué puede hacer por mí”, concluyó el jamaicano.

Bolt concedió esta entrevista el viernes, cuando asistía al partido de la tercera ronda de la Copa de Inglaterra entre el Manchester United y el Derby County, con triunfo para los ‘Red Devils’ por 2-0. No se publicó hasta este domingo en la edición de Internet del Express.

