La triste historia de Moussa Sibidé: "No tengo dinero para comer"



Publicado por Raúl Galdames

Hace unos días Moussa Sibidé (22) jugador del Deportivo Guadalajara de la Tercera División del Fútbol hispano llamó la atención de todos. El futbolista nacido en Mali y que vive en España desde los nueve años escribió una carta que subió a su cuenta de Twitter donde detalló su lamentable situación.

En el escrito habla de su familia y de los problemas de dinero que tiene por el no pago de sueldo que le deben desde octubre, además del nulo apoyo que recibió por parte de los dirigentes de su club que lo obligan a cumplir con su contrato pese a que él quiere darse de baja.

En el inicio de la carta señala que sus padres se levantan a las cinco de la mañana y que tuvieron que contratar a una señora para cuidar y enviar a sus hermanos pequeños al colegio. Además agrega que varias veces tuvo que pedirle dineros a sus papás porque su club no paga los sueldos.

Sobre la conversación que tuvo con los dirigentes escribió que “me dicen que tengo que seguir entrenando, que tengo contrato. Les explico que no tengo dinero para comer y me dicen que pida ayuda a los amigos. Ni siquiera se preocupan de lo más mínimo, tener cubiertas mis necesidades básicas”.

Moussa solicita ayuda de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y de la Federación, asegurando que se siente “esclavo, ya que no me dejan abandonar un club que no cumple su parte del contrato, quizás muriendo de hambre puede que me dejen libre”.

Lee aquí la carta completa:

