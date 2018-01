¿encontraste un error? avísanos

"Suerte en tu nueva etapa": el sentido mensaje de Íker Casillas a Víctor Valdés



Publicado por Marcelo Canario

Durante la última decada, la rivalidad deportiva entre Real Madrid y Barcelona ha llegado a altos niveles de tensión de la mano de sus máximas estrellas: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes parecen tener una carrera aparte en la lucha por ser el mejor jugador del mundo.

Sin embargo, la amistad y compañerismo son los valores que suelen triunfar en el mundo del fútbol y así ha quedado demostrado con el gesto que tuvo el arquero del Porto y ex Real Madrid, Íker Casillas, quien le dedicó un sentido mensaje al que fuera su rival y colega de selección durante los años mas gloriosos de la selección española: Víctor Valdés.

El catalán se ha retirado en silencio del mundo futbolístico, sin embargo, este detalle no lo dejó pasar su ahora excolega, quien colgó una foto de ambos en su cuenta oficial de Twitter celebrando la obtención de la Copa del mundo en Sudáfrica con el mensaje “No hace falta ver tu palmarés para saber lo grande que has sido. Suerte en tu nueva etapa Víctor”.

El guardameta español fue parte de uno de los mejores Barcelona de la historia, donde ganó una notable cantidad de títulos: 6 ligas, 3 Ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa, dos Copas del Rey, dos Mundiales de Clubes y seis Supercopas de España .

Luego de sufir constantemente con las lesiones en los ultimos años, parece que el arquero mas exitoso en la historia del Barca colgó los guantes de forma definitiva, siendo su último partido el que disputo el 8 de Abril de 2017 con el Middlesbrough. Ahora -y tras cerrar sus cuentas en Redes Sociales- espera seguir su vida como un ciudadano común y corriente lejos de los focos, tal como lo expresó hace algunos años: “No me gusta la fama. Cuando se apague la luz, espero que no me encuentren”.

No hace falta ver tu palmares para saber lo grande que has sido. Suerte en tu nueva etapa Víctor!😁 https://t.co/94xGIuuprs — Iker Casillas (@IkerCasillas) 4 de enero de 2018

