¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Mourinho y especulaciones sobre una posible marcha del ’United’: "Eso es basura"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, desechó cualquier opción de abandonar el club inglés antes de que finalice su contrato y calificó de “basura” todas las especulaciones sobre su posible marcha, la cual no considera justificada porque su intención es quedarse para “trabajar y mejorar”.

“Eso es basura, no encuentro una palabra mejor que esa para definir lo que se habla”, dijo Mourinho cuando se le preguntó por el asunto. “Mi intención es quedarme, trabajar, mejorar y llevar al club a donde se merece”, añadió el técnico portugués.

“Repito que estoy en mitad de mi contrato, si voy a firmar uno nuevo, depende del club, pero mi compromiso es total y quiero quedarme. Me veo aquí (después de tres años), solo hay que saber si el club está contento con mi contribución y quiere que me quede más allá del final de este contrato”, añadió el de Setúbal.



El United es segundo en la Premier League tras 22 jornadas, pero se encuentra a 15 puntos del liderato que ocupa el Manchester Ciy. El equipo que dirige Pep Guardiola, que tiene eclipsado a sus vecinos y al resto del campeonato, todavía no conoce la derrota y parece claro candidato para hacerse con el título.

Además, los ‘red devils’ quedaron fuera recientemente de la Copa de la Liga tras sufrir una sorprendente derrota ante el Bristol City, un equipo de la segunda división británica. Por su parte, en Champions, el United está clasificado para octavos de final y será el rival del Sevilla.

Por último, Mourinho también criticó a aquellos que cuestionan su profesionalismo, diciendo que está totalmente comprometido con el United. “Lo peor que alguien puede hacerme es poner una pulgada de duda sobre mi profesionalismo o mi dedicación al club, a mi trabajo, a mis jugadores y a cada detalle relacionado con mi trabajo”, agregó el luso.

Tendencias Ahora