Para la Premier League, el tanto de Arsenal no fue de Sánchez: autogol

La Premier League inglesa señaló que el tanto marcado por Arsenal no será asignado a Alexis Sánchez sino a James McLean, jugador del West Bromwich Albion.

En el resumen oficial que realiza el sitio del torneo, se corrigió la información inicial que otorgaba al chileno la autoría del gol que puso en ventaja a los ‘gunners’.

Según se observó en la transmisión televisiva, el tiro libre que sirvió el tocopillano en el minuto 83 de juego tomaba dirección hacia fuera del arco, pero el rebote en McLean corrigió la trayectoria y la mandó al fondo del pórtico. Esto fue considerado para corregir el dato.

