El Milan destacó el golazo de Matías Fernández como el mejor del año

Los hinchas del AC Milán, a través de una encuesta en la página web del club, eligieron un tanto del mediocampista chileno Matías Fernández como el mejor gol del cuadro ‘rossonero’ del año 2017.

Pese a no brillar en su paso por el conjunto lombardo, el hoy jugador del Necaxa mexicano igualmente quedó en la retina de los tifosis y ganó con una amplia ventaja la consulta.

El golazo del ‘Mati’ fue en la victoria del AC Milan por 1-0 sobre el Genoa, el pasado 18 de marzo por la vigésima novena jornada de la Serie A 2016-2017. Tras una gran jugada colectiva, el chileno recibió un pase de Gianluca Lapadula y definió con un ‘sombrerito’ ante la salida del arquero Eugenio Lamanna.

Esta diana superó a las conquistas de Suso Fernández, Carlos Bacca, Keisuke Honda, Cristián Zapata, entre otras.

Fernández dejó a mitad de año el equipo ‘rossonero’ para integrarse a la pretemporada de Fiorentina, club que finalmente decidió venderlo al Necaxa mexicano.

Revisa el golazo del Mati:

Your votes are in! Chiuse le votazioni!

Lapadula's back-heel + Mati's sublime lob past the keeper + the love of the Chilean Red and Black fans = The Best Goal from 2017! ⚽❤⚫

Congratulations Mati! 👏🏻🇨🇱 pic.twitter.com/VtzhdHvfPW

— AC Milan (@acmilan) December 31, 2017