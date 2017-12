¿encontraste un error? avísanos

Henry acusa quiebre en Arsenal tras gol de Alexis: "¿Por qué no querían celebrar con él?"



Publicado por Pablo Velozo

Una situación que, como hincha del Arsenal, lo preocupa. El exdelantero francés Thierry Henry denunció que existe un quiebre evidente en el vestuario de los ‘gunners’.

“Quizás estamos analizando demasiado profundo, pero lo noté. Sánchez me hizo notarlo”, explicó Henry en la transmisión de Sky Sports de la visita al Crystal Palace.

¿A qué se refería en específico el galo? A un hecho que se pudo observar con el primer gol de Alexis, el que significó el 2-1 de la ventaja para los dirigidos de Arsene Wenger. Resulta que solo 4 compañeros fueron a festejar el tanto con el tocopillano (Lacazette, Özil, Xhaka y Mustafi), aún cuando Sánchez llamó a que los demás se acercaran.

“Es como si Alexis pensara que estaba solo. Hay una división en el equipo. Él les pide venir. ¿Por qué no están viniendo? ¿Acaso no quieres celebrar?”, argumentó.

Además, la leyenda del Arsenal recalcó que “hay una dinámica en el camarín que no está bien. No estás por Alexis Sánchez, estás aquí por el Arsenal. Arsenal anotó. Anda y celebra. Quien lo haga no nos importa. Anda y celebra con tus compañeros de equipo”, añadió.

Finalmente, Henry recomendó la venta del chileno en enero para lograr algo de caja: “Debes conseguir algo si los vas a perder de todas formas. Es un doble castigo. Van Persie se fue, yo me fui, un montón de jugadores se fueron y consigues dinero. Se van a ir gratis. Es impactante”, concluyó.

¡Mira acá el video que probaría la teoría de Henry!

